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البنتاغون: حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" ستبقى في الخليج

Lebanon 24
04-01-2021 | 06:35
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قالت وزارة الدفاع الأميركية إن حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز ستبقى في مياه الخليج بعد " التهديدات الأخيرة" من الجانب الإيراني.

وتقوم الحاملة نيميتز بدوريات في مياه الخليج منذ نهاية تشرين الأول، إلا أن وسائل إعلام أميركية أفادت الأسبوع الماضي بأن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أصدر أوامر بعودة حاملة الطائرات إلى الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هذه الخطوة تأتي في إطار "تخفيف التصعيد" مع طهران لتجنب نشوب صراع مع واشنطن في الأيام الأخيرة المعدودة للرئيس دونالد ترامب في منصبه.
بيد أن ميلر أصدر بيانا عكس ذلك قال فيه: "بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين في الحكومة الأميركية، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة الانتشار الروتينية".

وأضاف أن "حاملة الطائرات نيميتز ستبقى الآن في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية. ولا ينبغي لأحد أن يشك في عزيمة الولايات المتحدة الأميركية".
وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن بقاء الحاملة إس إس نيميتز في الشرق الأوسط يأتي في إطار الردع الاستراتيجي.
جاءت تصريحات ميلر في الذكرى السنوية الأولى للغارة الأميركية في بغداد والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس الموالي لإيران.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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