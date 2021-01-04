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مقتل 7 جنود سوريين في هجوم لداعش استهدف حافلة

Lebanon 24
04-01-2021 | 07:00
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قُتل 9 أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة عناصر من القوات السورية، مساء أمس الأحد في هجوم لتنظيم داعش استهدف حافلة على الطريق الذي يربط الرقة بدمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وأشار المرصد إلى أنّ الكمين أسفر عن مقتل مدنيَّين اثنين، وإصابة 16 بجروح بينهم أربعة مدنيّين.

 

واستهدف الهجوم، وهو الثاني في أقل من أسبوع، حافلة تقل عسكريين "وعلى الأرجح بعضا من أقاربهم"، حسب ما قال المرصد لوكالة فرانس برس.

 

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ تسعة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء اعتداء نفذته التنظيمات الإرهابية.

 

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في أعقاب الهجوم، بين إرهابيين والجنود السوريين.

 

ولم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم.

 

وكان التنظيم تبنى الخميس هجومًا استهدف حافلةً في سوريا وأودى بـ39 عنصرًا من قوّات الجيش السوري.

 

ورغم هزيمته في آذار 2019، لا يزال التنظيم يشن هجمات دورية في سوريا، خصوصا في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث تنشط مجموعات إرهابية.

المصدر: سكاي نيوز
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