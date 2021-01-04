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عربي-دولي
من أجل توحيد كوريا الجنوبية.. شرط وحيد للإفراج عن الرئيسين السابقين
Lebanon 24
04-01-2021
|
08:37
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كشفت قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، عن شرط وحيد للعفو عن الرئيسين السابقين بارك كون-هيه ولي ميونغ-باك، المسجونين حاليا بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وقال زعيم الحزب الحاكم، لي ناك-يون يوم الجمعة إنه سيطلب من الرئيس مون جيه-إن العفو عن الرئيسين السابقين، وفقا لوكالة "يونهاب".
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم بعد اجتماع لكبار مسؤولي الحزب تشوي إن-هو، "اتفقنا على أن الإجماع العام وندم الأفراد المعنيين ضروريان في هذه المسألة"، في إشارة إلى الرئيسين السابقين.
وأضاف تشوي "في هذا الصدد، سنحترم آراء العامة وأعضاء الحزب".
وفيما يتعلق بكيفية رؤية بقية أعضاء الحزب الديمقراطي لتصريحات "لي" بشأن العفو، قال تشوي: "لقد فهمنا أن تصريحاته ناتجة عن أمله الحقيقي في توحيد البلاد".
ويُشار إلى أن لي ميونغ-باك الذي حكم البلاد ما بين عامي 2008 و2013، يقضي حاليا عقوبة 17 سنة سجنا بعد إدانته بالفساد، وحكم على خليفته بارك-كون هيه بالسجن 20 سنة الصيف الماضي بعد عزلها، بسبب فضيحة فساد وسوء استغلال السلطة.
المصدر: سبوتنيك
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