من أجل توحيد كوريا الجنوبية.. شرط وحيد للإفراج عن الرئيسين السابقين

كشفت قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، عن شرط وحيد للعفو عن الرئيسين السابقين بارك كون-هيه ولي ميونغ-باك، المسجونين حاليا بتهم الفساد واستغلال النفوذ.





وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم بعد اجتماع لكبار مسؤولي الحزب تشوي إن-هو، "اتفقنا على أن الإجماع العام وندم الأفراد المعنيين ضروريان في هذه المسألة"، في إشارة إلى الرئيسين السابقين. وقال زعيم الحزب الحاكم، لي ناك-يون يوم الجمعة إنه سيطلب من الرئيس مون جيه-إن العفو عن الرئيسين السابقين، وفقا لوكالة "يونهاب".وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم بعد اجتماع لكبار مسؤولي الحزب تشوي إن-هو، "اتفقنا على أن الإجماع العام وندم الأفراد المعنيين ضروريان في هذه المسألة"، في إشارة إلى الرئيسين السابقين.