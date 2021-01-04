عربي-دولي

"طبعاً لم نكذب".. تصريحات تفضح تناقضاً بين قادة الحرس الثوري!

Lebanon 24
04-01-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-780837-637453524429489179.jpg
Doc-P-780837-637453524429489179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن بين المساعد التنسيقي في الحرس الثوري، ونائب قائد قوات فيلق القدس تضارباً واضحاً حول الملف السوري. فقد أظهرت تصريحات أدلى بها الرجلان مساء أمس مدى "التستر" الذي مارسته القوات الإيرانية على عملها في سوريا، ولا تزال حتى الآن، بحسب "العربية".

ففي مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد، قال نائب قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد حجازي متحدثاً عن الضربات الإسرائيلية في سوريا: "هناك هجمات، لكن الصهاينة يقولون إن القوات الإيرانية تتمركز في سوريا، بينما إيران لم يكن لها قط قوة أو وحدة متمركزة في سوريا، ومعظم القوات كانت هناك كمستشارين، وليس لإيران قاعدة أو ثكنة في سوريا".
وأضاف: "إنهم يعلمون جيداً أنهم إذا استهدفوا قوة من إيران فإنهم بالتأكيد سيواجهون الرد، وفي بعض الأحيان هاجموا شاحنات أو قواعد للجيش السوري وقالوا إن إيران تستخدمها، لكن (إسرائيل) تلقت أيضًا رداً على تلك الهجمات"، دون أن يشرح متى وكيف جاء هذا الرد بحسب زعمه.

"طبعا لم نكذب"!
في المقابل، أقر حمد رضا نقدي، المساعد التنسيقي في الحرس الثوري، في وقت سابق أمس أن الحرس كان يخفي في البداية قتلاه في سوريا، مكتفياً بالقول إنهم قتلوا غرب إيران، مضيفاً "طبعا لم نكذب، لأن سوريا كانت أيضا في الغرب".
يشار إلى أن الحرس الثوري كان قد انخرط منذ أعوام في الحرب السورية، داعما الرئيس  بشار الأسد. كما عمد قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، إلى تشكيل ميليشيات فاطميون وزينبيون من أجل الدفاع عن النظام، بحسب "العربية". 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-01-04
23:30 | 2021-01-04
23:00 | 2021-01-04
22:30 | 2021-01-04
22:00 | 2021-01-04
21:30 | 2021-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website