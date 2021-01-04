إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل "فردو"

أعلنت طهران أنّها بدأت، اليوم الإثنين، عملية تخصيب "اليورانيوم" بنسبة 20% في مفاعل "فردو" بمحافظة قم.وقال المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "فارس"، حول كيفية تنفيذ النظام الداخلي لقانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر إنّ "الحكومة كانت قد أعلنت سابقا بأنّ القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي ملزم التنفيذ وستكون ملتزمة به".وأضاف: "رئيس الجمهورية أصدر خلال الأيام الأخيرة الامر بتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وبدات اليوم عملية ضخ الغاز وسيتم الحصول في غضون ساعات على أول منتوج لليورانيوم المخصب UF6".وأوضح أنّ "هذه العملية جرت بعد تنفيذ جميع الإجراءات الأولية مثل اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل قائمة أسئلة التصميم وفقاً لالتزامات اجراءات الضمان".واعتبر أنّ الحكومة اعلنت مواقفها بصراحة ازاء هذا القانون، وقال ان "الحكومة تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ القانون".