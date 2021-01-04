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القضاء البريطاني يرفض طلب السلطات الأميركية تسليم جوليان أسانج

Lebanon 24
04-01-2021 | 14:00
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رفضت محكمة لندن في بريطانيا، اليوم الإثنين، طلب السلطات الأميركية تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فإنّه وفي جلسة استماع في المحكمة الجنائية المركزية "أولد بيلي" بلندن، رفضت القاضية فانيسا بارايتسر جميع حجج فريق أسانج القانوني تقريباً، لكنّها قالت إنّها لا تستطيع تسليمه لأن هناك خطراً حقيقياً أن ينتحر.
 
وقالت: "في ظل ظروف العزلة شبه التامة.. أنا مقتنعة أن الإجراءات (المقترحة من السلطات الأميركية) لن تمنع السيد أسانج من إيجاد طريقة للانتحار".

وسبق أن قال المحامون الذين يمثلون الحكومة الأميركية، إنّهم سيطعنون في الحكم إذا نص على رفض تسليم أسانج، ما قد يؤدي إلى سنوات من الجدل القانوني.

واتهم المدعون الأميركيون أسانج البالغ من العمر 49 عاماً بـ17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عاماً في السجن.

ويقول فريق دفاع أسانج إن الملاحقة القضائية بأكملها كانت ذات دوافع سياسية، وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن تسليمه سيشكل تهديداً خطيراً لعمل الصحافيين.
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