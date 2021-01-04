عربي-دولي

إيران.. "الحرس الثوري" يحتجز سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج

Lebanon 24
04-01-2021 | 14:30
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ذكرت وسائل وسائل إعلام إيرانية أنّ البحرية التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني" احتجزت، اليوم الإثنين، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أنّ أحد أسباب توقيف هذه السفينة هو تسببها بتلوث بيئي وكيميائي في مياه الخليج، مشيرة إلى أنّه تمّ توقيف هذه السفية من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري. 
 
وقالت العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري، ان هذه السفينة كانت متوجهة من ميناء الجبيل في السعودية نحو كوريا الجنوبية، حيث تم ايقافها في الخليج الفارسي بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين البيئة البحرية.

وأفادت "تسنيم" بأنّ هذه السفينة ترفع علم كوريا الجنوبية وتحمل 7200 طن من "الإيثانول"؛ وتم احتجاز أفراد طاقم السفينة وهم من الجنسية الكورية والإندونيسية والفيتنامية والميانمارية.
 
من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أنّ بيانات عبر الأقمار الصناعية نشرها موقع "مارين ترافيك دوت كوم" أظهرت أن الناقلة "ام تي هانكوك تشيمي" تم احتجازها قبالة مدينة بندر عباس بعد ظهر يوم الإثنين بدون تفسير.
  
وانطلقت الناقلة من السعودية وكانت متجهة إلى ميناء الفجيرة في الإمارات.
    
وأقر مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، المتخصص في تبادل معلومات وتشرف عليه البحرية الملكية البريطانية في المنطقة، بوجود "تفاعل" بين سفينة تجارية والسلطات الإيرانية.
  
وقال المركز إنّ السفينة التجارية حاولت "بتغيير مسارها" لتجنب المياه الإقليمية الإيرانية.
  
وقالت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، إن قيادة الأسطول على علم بالموقف وتراقبه.
 
 
 
 
المصدر: وكالات
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