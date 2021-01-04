عربي-دولي

سلطان عمان يعلن عدم حضوره قمة "المصالحة الخليجية"

Lebanon 24
04-01-2021 | 18:00
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أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطان عمان هيثم بن طارق، لن يحضر اجتماعات القمة الخليجية الـ41 في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة في تغريدة عبر "تويتر" أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيغادر بالنيابة عن السلطان متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى سلطان عمان تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقررة في الرياض في الـ5 من يناير.
المصدر: روسيا اليوم
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