وزارة الدفاع الأميركية تبقي حاملة الطائرات نيميتز في الخليج

قررت وزارة الدفاع الأميركية إبقاء حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في الخليج بدلاً من إعادتها إلى الولايات المتحدة، متحدثة عن "تهديدات" أطلقتها إيران ضد الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين.وقال وزير الدفاع الأميركي بالإنابة كريستوفر ميلر في بيان نشر مساء الأحد "بسبب التهديدات الأخيرة التي وجهها مسؤولون إيرانيون للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها".وأضاف أن حاملة الطائرات "ستبقى الآن في موقعها" في الخليج، مضيفا أنه "لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزيمة الولايات المتحدة الأميركية".أعلن ميلر وفقًا لبيان صدر في 31 كانون الأول أنه تقرر إعادة حاملة الطائرات على أن تتوجه "مباشرة" إلى الولايات المتحدة.وبدت تلك الخطوة بمثابة إشارة "تهدئة" موجهة إلى طهران لتجنب النزاع، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين.تقوم نيميتز بدوريات في مياه الخليج منذ أواخر تشرين الثاني لحماية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.وفي حين لم يحدد ميلر طبيعة التهديدات التي يتحدث عنها، فإن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفع بشكل خاص بسبب حملة "الضغوط القصوى" التي شنتها إدارة ترامب ضد طهران.تم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الأحد عبر تنظيم احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في بغداد جمعت آلافا من أنصار الحشد الشعبي الموالي لإيران.