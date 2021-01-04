عربي-دولي

بعد خطوة إيران النووية.. إدانات دولية تحذرُ من "تبعات خطيرة"

Lebanon 24
04-01-2021 | 21:30
A-
A+
Doc-P-780982-637453819974786432.jpg
Doc-P-780982-637453819974786432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توالت ردود الفعل المنددة، الاثنين، بعدما أعلنت إيران عن رفع تخصيب اليورانيوم، في تحد للمجتمع الدولي الذي يحث طهران على الالتزام بالاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وجاءت المواقف الدولية، بعدما أعلنت الحكومة الإيرانية، البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة، في منشأة تحت الأرض.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم، إن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة يهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

وأورد نتانياهو، في بيان، أن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بتطوير مثل هذه الأسلحة النوويةـ بحسب ما نقلت رويترز.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يمكن تفسير قرار إيران المتعلق بالتخصيب سوى أنه محاولة "لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج أسلحة نووية".

وتابع نتانياهو أن إسرائيل"لن تسمح  أبدا لإيران بإنتاج أسلحة نووية".

مخالفة كبيرة

في غضون ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إن قيام إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة يشكل "مخالفة كبيرة" للاتفاق النووي. وأضاف التكتل الأوروبي أن هذا الخرق ستكون له تبعات خطيرة على حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي يومي، إن بروكسل تنتظر إحاطة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال النهار قبل أن تقرر أي تحرك محتمل.

وكالة الطاقة الذرية تؤكد

في غضون ذلك، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وهو معدّل أعلى بكثير مما نص عليه الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في العام 2015.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة "بدأت إيران اليوم بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 4.1 في المئة في ست مجموعات طرد مركزي في منشأة فوردو (...) بهدف الوصول الى نسبة تصل إلى 20 في المئة".

تحد إيراني

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الرئيس حسن روحاني "أعطى الأمر" باتخاذ تلك الخطوة في منشأة فوردو، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية.

وأضاف: "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة، في مجمع فوردو للتخصيب".

وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن عدة مخالفات إيرانية للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، والذي بدأت طهران في انتهاكه عام 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في الأول من يناير، إن طهران أبلغتها أنها تخطط لاستئناف التخصيب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في الموقع الذي يقع داخل جبل.

وكانت إيران قد انتهكت، في وقت سابق، الحد الأقصى لنقاء اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 في المئة، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5 في المئة فقط حتى الآن، أي أقل بكثير من مستوى 20 في المئة و90 في المئة وهو مستوى النقاء اللازم لصنع أسلحة.

وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته في عام 2003. بينما تنفي إيران وجود برنامج أسلحة نووية على الإطلاق.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-01-04
23:30 | 2021-01-04
23:00 | 2021-01-04
22:30 | 2021-01-04
22:00 | 2021-01-04
21:22 | 2021-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website