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المكسيك تعرض اللجوء السياسي على جوليان أسانج

Lebanon 24
04-01-2021 | 23:59
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عرضت المكسيك الإثنين اللجوء السياسي على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما رفض القضاء البريطاني تسليمه للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس.

وقال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي "سأطلب من وزير الخارجية اتخاذ التدابير الضرورية بهدف الطلب من الحكومة البريطانية الإفراج عن أسانج ولتعرض عليه المكسيك اللجوء السياسي".

واضاف "نحن مستعدون لمنح اللجوء ونهنىء القضاء البريطاني بقراره".

ورفض القضاء البريطاني الاثنين طلب تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة التي تطالب به لنشره مئات آلاف الوثائق السرية، مشيرا إلى احتمال انتحاره.

إلا أن قضية الأسترالي البالغ من العمر 49 عاماً والذي أصبح بالنسبة إلى مؤيديه رمزًا للنضال من أجل حرية الإعلام قد لا تتوقف عند هذا الحد إذ أبلغت السلطات الأميركية المحكمة نيتها استئناف حكم القاضية فانيسا باريتسر.

ويبقى أسانج معتقلا في سجن بيلمارش حتى جلسة الأربعاء للنظر في طلب الإفراج.

واعربت وزارة العدل الأميركية عن "خيبة أملها الكبيرة" لقرار القضاء البريطاني. 
المصدر: أف.ب
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