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عربي-دولي
سيول ترسل وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج بعد احتجاز إيران ناقلة نفط كورية جنوبية
Lebanon 24
04-01-2021
|
20:00
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أرسلت سيول وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، على ما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الإثنين.
وأعلنت الوزارة في بيان "أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بعيد تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الإثنين في بيان احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، مشيرا الى أن ذلك تم بسبب "نقضها المتكرر لقوانين البيئة البحرية"، وفق ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
ولم يحدد الحرس مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم "هانكوك تشيمي"، مشيرا الى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية"، أو الوجهة التي نقلت إليها.
وتتنوع جنسيات أفراد طاقم السفينة بين الكورية الجنوبية والإندونيسية والفيتنامية والبورمية، وفق الموقع الإلكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز".
ونشر الموقع صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة والى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.
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