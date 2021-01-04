اتفاق على فتح الحدود بين السعودية وقطر

أعلن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، يوم الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من مساء اليوم.وأوضح الوزير الكويتي، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن توقيع "بيان العلا" الذي يعد إيذانا ببدء صفحة مشرقة في "العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها".وأضاف أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.وأشار وزير الخارجية الكويتي، إلى أنه جرى التأكيد على "حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة".في غضون ذلك، أكد ولي العهد السعودي، أن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.