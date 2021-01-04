عربي-دولي

اتحاد الاهالي والطلاب الجامعيين دعا الى عدم دفع الاقساط الا على سعر 1515 للدولار

Lebanon 24
04-01-2021 | 21:01
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شدد اتحاد الاهالي والطلاب الجامعيين في لبنان في بيان على "دعوة كل الاهالي في الـ"AUB" والـ"LAU" وغيرها من الجامعات الى عدم دفع الاقساط الا على السعر العادي للدولار الذي هو 1515".
وأشار البيان إلى أن الإتحاد سيقوم بالتحركات تجاه المسؤولين في الدولة من الوزير واللجنة النيابية للتربية لوقف هذا التعدي على حقوق الطلاب في التعلم، وسيتابع المستجدات ويطالب بكشف الميزانيات الجامعات الخاصة التي تصر الى انها واقعة في عجز لتبيان كيفية صرف الاموال التي يستوفوها من الطلاب لأننا نعلم أن هناك سؤ ادارة وهدر وغيرها من الامور التي نعرفها وسنكشفها على العلن قريباً.
 
وتوجه الاتحاد الى الجامعات بالقول: "إنّ عملتنا في لبنان هي الليرة وهي فخر لنا وانتم تضربونها بدولرة الاقساط وانتم تساهمون في ضرب اقتصاد الوطن اكثر مما هو يعاني حاليا".
 
واوضح ان "الاتحاد الذي يضم الاهالي والطلاب من كل الجامعات الخاصة في لبنان والجامعة اللبنانية والجامعات في الخارج لأن حق التعليم منصوص عنه في الدستور ولا يحق لأي احد ان يمنع الطلاب من التعلم. وللذين لا يعلمون فإن الجامعات الخاصة لا تفي الربح وهي معفية من الضرائب وال TVA والرسوم الجمركية والتي تشكل 40 % تقريبا من واردات الجامعات من اقساط وهبات ومساعدات ومساهمات وتبرعات وريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وبدلات الانشطة الاستشارية وما يتأتى من مشاريعها الانتاجية ومن استثمار مرافقها" .
 
 
وسأل الإتحاد في بيانه: "اين تذهب هذه الاموال؟"، وقال :"اننا كإتحاد نتوجه لوزير التربية العمل سريعا على وقف هذا الامر سريعا لحماية اولادنا الطلاب وان يكملوا علمهم من دون التعرض للاهانات والضغوطات في ظل وضع اقتصادي صعب.والاتحاد سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة مجريات الامور وسيكون لنا مواقف اشد حدة".
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