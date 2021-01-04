مُقاطعة قطر إلى نهاية... إدارةُ ترمب تكشف هذه ااتفاصيل

كشف مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق يقضي بإنهاء السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر وتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة بالحصار الذي كان مفروضاً عليها.ووفق وكالة "رويترز"، فإن مسؤولاً كبيراً بإدارة ترمب قال إنه "تم تحقيق انفراجة في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام بين قطر وكل من السعودية وثلاث دول عربية أخرى، وإنه من المقرر توقيع اتفاق في السعودية لإنهاء الخلاف غدا الثلاثاء".وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "حققنا انفراجة في الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا إلى أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض والذي كلفه ترمب بالعمل على حل الخلاف، ساعد في التفاوض على الاتفاق وظل يجري اتصالات هاتفية من أجل ذلك حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.