اليابان قلقة من خطوة إيران إزاء تخصيب اليورانيوم

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم، أن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".



وقال كاتو للصحافيين: "لدى الحكومة مخاوف شديدة إزاء هذه الخطوة التي تمثل خرقا للاتفاق النووي".