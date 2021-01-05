تزامنا مع دخول أول طائرة قطرية الأجواء السعودية.. حمد بن جاسم يعلق على إعلان المصالحة

علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الاثنين، على اتفاق فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.





وأضاف، "وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشد وأدعو الجميع لأخذ العبر، لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وكي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل".



وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق، "ناهيك عن التصدعات السياسية والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عنها. وكلنا نعلم أن مجلس التعاون يحتاج اليوم إلى عمل صادق، وجهد علمي مدروس ومخطط له بعناية، للنهوض بالمجلس ليكون قادرا على مواجهة التحديات من حولنا، وما يعيشه الوطن العربي كله من أوضاع خطيرة". وقال بن جاسم في عدة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، "أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة، وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي".وأضاف، "وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشد وأدعو الجميع لأخذ العبر، لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وكي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل".وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق، "ناهيك عن التصدعات السياسية والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عنها. وكلنا نعلم أن مجلس التعاون يحتاج اليوم إلى عمل صادق، وجهد علمي مدروس ومخطط له بعناية، للنهوض بالمجلس ليكون قادرا على مواجهة التحديات من حولنا، وما يعيشه الوطن العربي كله من أوضاع خطيرة".