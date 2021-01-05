إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة

بدأت طهران انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة منذ مساء أمس، وفق ما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، حسب وكالة "فرانس برس".



وقال كمالوندي في تصريحات للتلفزيون الرسمي بثت الثلثاء: "قرابة الساعة السابعة (من مساء الإثنين، 30،15 ت غ)، بلغنا مستوى 20 في المئة".