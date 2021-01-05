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وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: نبذل جهودا حثيثة للإفراج عن الناقلة المحتجزة لدى إيران

Lebanon 24
05-01-2021 | 09:30
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قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تبذل جهودا دبلوماسية لإطلاق سراح الناقلة الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران في القريب العاجل.
وأضافت الوزيرة الكورية في تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب"، أن "الحكومة تسعى لمعرفة التطورات بما يخص احتجاز الناقلة عن طريق السفارة الإيرانية في سيئول والسفارة الكورية الجنوبية في إيران".

وحول تحليلات تفيد بأن دوافع الاحتجاز هي تجميد أموال بحساب بنك إيران المركزي في بنك كوري، قالت إنه "من السابق للأوان التحدث عن الدوافع في الوقت الراهن، وأما الأمر المستعجل هو تأمين سلامة طواقم الناقلة".

يشار إلى أن حكومة سيئول أعلنت أمس الاثنين، عن أن الناقلة "إم تي هانكوك كيمي" قد احتجزها الحرس الثوري الإيراني بزعم أنها تسبب أضرارا في البيئة البحرية .

هذا ويخطط مدير دائرة أفريقيا والشرق الأوسط كو كيونغ سيوك في الوزارة لاستدعاء السفير الإيراني في سيئول، سعيد بادامشي شابيستاري بعد ظهر اليوم للتعبير عن الأسف على احتجاز الناقلة الكورية من قبل الجانب الإيراني وللمطالبة بإطلاق سراحها بصورة عاجلة مجددا.

وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعو إيران للإفراج الفوري عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها في وقت سابق في الخليج.

وأضاف المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تتعقب التقارير التي تفيد بأن النظام الإيراني احتجز ناقلة ترفع علم جمهورية كوريا".
ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الحكومية، في وقت سابق، أن الحرس الثوري الإيراني استولى على الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج. وقالت تقارير إعلامية إن السفينة تم ضبطها لأنها كانت تحمل مواد كيميائية تلوث المياه.

أظهرت بيانات الأقمار الصناعية للتتبع في الوقت الحقيقي لموقع تتبع السفن "MarineTraffic.com" أن الناقلة دخلت المياه الإقليمية لإيران.

وقالت تقارير إيرانية، إن "السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول".
المصدر: سبوتنيك
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