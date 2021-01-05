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فرض الإغلاق مجددا في بريطانيا وتمديده في ألمانيا

Lebanon 24
05-01-2021 | 10:30
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فرضت بريطانيا الإغلاق مجددا اليوم لمكافحة تسارع انتشار وباء كوفيد-19 مع ظهور الفيروس المتحور الجديد، فيما تستعد ألمانيا لتمديد قيودها، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".

وتعتبر بريطانيا التي سجلت حتى الآن أكثر من 75 ألف وفاة، من أكثر دول أوروبا تضررا جراء الوباء. وتفاقم الوضع فيها مع تفشي السلالة الجديدة من الفيروس، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الإصابات إلى أكثر من خمسين ألف حالة جديدة في اليوم وصولا إلى حوالى 59 ألف حالة الإثنين.

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس أنه "من الواضح أننا في حاجة إلى بذل المزيد"، معلنا فرض إغلاق في كل أنحاء إنكلترا بدءا من فجر الأربعاء حتى منتصف شباط ، فيما تغلق المدارس اعتبارا من اليوم".
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