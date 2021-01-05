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بسبب كورونا.. القطاع الصحي الأميركي مهدد بالسقوط

Lebanon 24
05-01-2021 | 11:00
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كشف خبير طبي أميركي أن تزايد تقديم الاستشفاءات للمصابين بوباء فيروس كورونا قد يهدد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

 

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية تصريحات كبير الأطباء في مركز مقاطعة لوس أنغلوس، براد سبيلبيرغ، الذي قال إن "هذا النهج المستمر للاستشفاء قد يؤدي إلى انهيار نظام الرعاية الصحية الأميركي بشكل تام خصوصا إذا شهدت الإصابات ارتفاعا مستمرا".

 

وأشارت الوكالة الأميركية أن المستشفيات في الولايات المتحدة بدأت تعاني من نقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ أشهر، مبينة أن "التجمعات في موسم الأعياد تسببت بموجات جديدة من دخول المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد".

 

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة "ظلت فوق 100 ألف حالة استشفاء لمدة 32 يوما متتالية".

 

وقال سبيلبيرغ أن الجمهور لديه القدرة على وقف انتشار الفيروس من خلال الامتثال للإرشادات الصحية، في حين أن المستشفيات لا تستطيع وضع حد لها، بل الاستجابة لها فقط.

 

المصدر: سبوتنيك
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