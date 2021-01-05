مصادر تعلّق على أنباء عودة حركة الطيران بين مصر وقطر.. وشكري يحضر القمة الخليجية!

ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المسؤولة"، أنّه لا معلومات مؤكدة أو توجيهات بعودة حركة الطيران بين مصر وقطر، مشيرة إلى أنّه لم تصدر أي توجيهات من قبل المسؤولين بفتح حركة الطيران.

من جانبه، قال النائب والإعلامي مصطفى بكري في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، إنّ "قطر لم تنفذ شيئا من الشروط الـ13 لتفعيل المصالحة مع مصر ودول الخليج، ولا يزال الخطاب التحريضي الذي تمارسه قناة "الجزيرة" ضد مصر قائماً لم يتغير".



وأضاف بكري أنّه "لم يصدر من قطر أي التزام بتسليم العناصر المطلوبة أمنياً على ذمة قضايا في مصر وجميعهم مطلوبون على ذمة قضايا إرهاب صدر في الكثير منها أحكام نهائية".



ونوه إلى أنّ "الولايات المتحدة تضغط بكل قوة لإعادة العلاقات رغم تشبث قطر بعدم تنفيذ شروط المصالحة"، وقال: "أتمنى أن لا توافق القاهرة على المصالحة بدون أن يكون هناك التزام واضح من قبل قطر بوقف خطاب التحريض الإعلامي ودعم الإرهاب وتسليم المطلوبين".

من جهتها، أفادت شبكة "سكاي نيوز"، بأنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك في القمة الخليجية التي تحتضنها مدينة العلا في السعودية.

وتنطلق في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة رقم 41 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء، حيث تتولي البحرين رئاسة الدورة الحالية.



ويعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون اجتماعاً سنوياً اتباعاً للنظام الأساسي، لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، بما يعود بالخير على شعوبها.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أعلن أمس الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، بناء على اقتراح من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.