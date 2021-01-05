سلامٌ حار وعناق طويل بين أمير قطر ووليّ العهد السعودي (فيديو)

حطّت طائرة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار العلا بالمملكة العربية السعودية حيث تستضيف المدينة التاريخية القمّة رقم 41 لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكان باستقبال أمير قطر على أرض المطار، ولي العهد السعودي، الأمير محمّد بن سلمان، حيث أظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" سلاماً حاراً وعناقاً طويلاً ومؤثراً بين الرجلين وذلك بعد ظهور بوادر حلحلة للأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017 بين كلّ من قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وكانت الكويت أعلنت يوم أمس الإثنين على لسان وزير خارجيتها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن التوصل لاتفاق على فتح الأجواء والمنافذ البرية والبحرية بين قطر والسعودية اعتباراً من مساء الاثنين.

وتنطلق أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، الثلاثاء، في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد، الاثنين، أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار"، وقال إنها ستترجم تطلعات الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.