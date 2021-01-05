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إيران تعلن أنّها ستنتج شهرياً 9 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%!

Lebanon 24
05-01-2021 | 12:30
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده ستنتج شهرياً ما بين 8 إلى 9 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال صالحي إنّ طهران تنتج حالياً 17 إلى 20 غراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كل ساعة في محطة فوردو النووية.

ولفت صالحي خلال إحياء أربعينية العالم النووي، محسن فخري زاده، إلى أنّه تمّ تغيير اسم مركز طهران للأبحاث النووية إلى مركز الدكتور محسن فخري زاده للأبحاث النووية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% في مفاعل فوردو النووي أمس الاثنين.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال كمالوندي: "تمكنا من الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة من جهازي طرد مركزيين".

وأضاف: "عادة تستغرق العملية نحو 24 ساعة لكن نتيجة الطرق الحديثة التي أجراها الفنيون الإيرانيون تمكنا من رفع التخصيب حتى 20% خلال 12 ساعة فقط".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.
المصدر: روسيا اليوم
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