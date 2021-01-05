بوتين ما زال ينظر "بشكل ودّي" إلى الغرب!

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يزال ينظر "بشكل ودّي للغاية" إلى الغرب.وأضاف بيسكوف، في حديث تلفزيوني: "لا يزال موقفه من الغرب، جيد جداً. سيكون من الغباء النظر إلى الغرب بشكل سيّئ"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.وأشار بيسكوف إلى أن الغرب، يمثل التكنولوجيا، وقال: "نحن نعتبر في الكثير من النواحي متخلفين عنهم".وشدد بيسكوف، على أنّ " الغرب، يمثل ثقافة غنية". وأضاف: "ونحن لدينا أيضاً أعلى مستويات من الثقافة".وأكد بيسكوف، على وجود الكثير من المواقع، حيث يمكن تبادل هذه الثقافة.