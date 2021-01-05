عربي-دولي

القضاء الإيراني يقدم طلباً إلى "الإنتربول" لاعتقال ترامب!

Lebanon 24
05-01-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-781222-637454492043146521.jpg
Doc-P-781222-637454492043146521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، قراراً عاجلاً بشأن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وبقية "المتورطين" في عملية اغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال قاسم سليماني، بغارة أميركية قرب مطار بغداد دولي مطلع العام 2020.
 
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام إسماعيل زاده، أنّ القضاء الإيراني "قدم طلباً إلى "الإنتربول" لإصدار إنذار أحمر واعتقال (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وبقية المتورطين في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني".
وأضف غلام إسماعيل زاده أنه "تم تحديد هوية 48 شخصاً متورطاً في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم الرئيس الأميركي وقادة ومسؤولون في البنتاغون وقوات في المنطقة، وتم تسليم الأسماء إلى الإنتربول".

وقال: "تم إجراء تحقيق جيد، وقدمت دوائر مختلفة، وخاصة فيلق القدس ووزارة المخابرات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، معلومات جيدة، والقضية معلقة في المحكمة، وستصدر لائحة اتهام قريبا،  وبمجرد صدور قرار الاتهام سيتم النظر في الأمر".

وكان غابريال سوما، عضو المجلس الاستشاري لترامب، علق يوم الأحد الماضي، على إمكانية محاكمة الأخير بجريمة اغتيال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في العراق، أبو مهدي المهندس.

وقال سوما، في حوار مع وكالة "المعلومة"، العراقية، إنّ "ترامب له حصانة قانونية ولا يمكن محاكمته"، مشيراً إلى أن "القضاء الأميركي نفسه لا يستطيع محاكمة ترامب". وبرر سوما، "ارتكاب ترامب لجريمة المطار بتلقيه معلومات عن عزم قاسم سليماني القيام باستهداف السفارة".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 كانون الثاني الماضي، في غارة أميركية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:10 | 2021-01-05
19:00 | 2021-01-05
17:25 | 2021-01-05
17:15 | 2021-01-05
17:00 | 2021-01-05
16:20 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website