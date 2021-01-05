الكشف عن تفاصيل ترتيبات يوم تنصيب بايدن

أعلنت اللجنة الافتتاحية للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أنّه سيكون هناك عرض افتراضي بعد حفل أداء اليمين في يوم التنصيب كجزء من الجهود المبذولة للحد من الحشود وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إنّ العرض الافتراضي المتلفز سيشمل عروضاً في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مثل البرنامج الافتراضي في المؤتمر الوطني الديمقراطي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.وتابعت اللجنة الافتتاحية في البيان: "سيحتفل العرض بأبطال أميركا، ويسلط الضوء على الأميركيين من جميع مناحي الحياة في مختلف الولايات والمناطق، ويفكر في التنوع والتراث والمرونة في البلاد بينما نبدأ حقبة أميركية جديدة".وقالت اللجنة إنها ستعلن عن المشاركين في الأسابيع المقبلة.وحثت اللجنة الافتتاحية الأميركيين على عدم السفر لحضور حفل تنصيب بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في 20 كانون الثاني.وذكرت اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر أن بايدن وهاريس سيؤديان القسم في مبنى "الكابيتول" الأميركي في واشنطن العاصمة خلال حفل تم تقليص حجمه بشكل كبير والذي سيشمل بروتوكولات صارمة للصحة والسلامة.وقالت اللجنة يوم الأحد إنه بعد مراسم أداء اليمين، سيشارك بايدن وهاريس والسيدة الأولى القادمة جيل بايدن والرجل الثاني دوغ إيمهوف في استعراض على الجبهة الشرقية لمبنى الكابيتول الأميركي مع أعضاء من الجيش.ويعد هذا الاستعراض تقليداً عسكرياً طويل الأمد يعكس النقل السلمي للسلطة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يقوم الرئيس المنتخب، الذي يستضيفه قائد فرقة العمل المشتركة - منطقة العاصمة الوطنية، بمراجعة جهوزية القوات العسكرية، وسيكون كل فرع من الجيش ممثلا في هذا الحدث".