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عربي-دولي
اكتشاف إصابة بـ"السلالة البريطانية" من "كورونا" في إيران!
Lebanon 24
05-01-2021
|
14:30
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أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي ظهرت في بريطانيا مؤخراً.
وأوضح نمكي أنّ المصاب بالسلالة الجديدة، الذي عاد من بريطانيا، عزل نفسه ولم تسجل إصابات بين المحيطين به، مضيفاً أنّ المصاب يخضع حالياً للعلاج في أحد المشافي الخاصة.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 98 وفاة و6113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة ملیونا و255620 إصابة، منها 55748 وفاة.
المصدر: روسيا اليوم
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