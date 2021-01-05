17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بعد حادثة المطار.. غريفيث يزور الرياض وعدن!
Lebanon 24
05-01-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الأمم المتحدة أنّ مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيزور قريباً مدينة عدن والعاصمة السعودية الرياض، على خلفية حادثة قصف مطار عدن الأسبوع الماضي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في اليمن في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، أنّ غريفيث سيتوجه إلى الرياض في غضون الأيام القليلة القادمة للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين السعوديين.
ثم سينتقل المبعوث الأممي إلى عدن للقاء رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وأعضاء الحكومة الجديدة المعترف بها دولياً.
وأشارت البعثة إلى أنّ الزيارة تأتي في ظل تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الجنوب والشمال وحادثة تعرضها لدى وصولها العاصمة الموقتة في 30 كانون الأول لهجوم صاروخي خلف 25 قتيلاً على الأقل وأكثر من 110 جرحى.
وحملت الحكومة جماعة "الحوثيين" المسؤولية عن الهجوم، فيما رفضت الجماعة هذه الاتهامات.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
09:07 | 2021-01-05
05/01/2021 09:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بجملة واحدة نصرالله يرد على عون: مصير لبنان ومسيحييه تقرره صواريخنا
Lebanon 24
بجملة واحدة نصرالله يرد على عون: مصير لبنان ومسيحييه تقرره صواريخنا
09:00 | 2021-01-05
05/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت لتحضّر القهوة لضيفيها فتسللا إلى غرفتها
Lebanon 24
دخلت لتحضّر القهوة لضيفيها فتسللا إلى غرفتها
09:54 | 2021-01-05
05/01/2021 09:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
Lebanon 24
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
14:30 | 2021-01-05
05/01/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها الياس الرحباني
Lebanon 24
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها الياس الرحباني
09:00 | 2021-01-05
05/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:00 | 2021-01-05
يوم تنصيب بايدن.. تقارير: ترامب قد لا يشارك وتكهنات حول وجهته
22:30 | 2021-01-05
بعد قمة العلا... أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017
22:00 | 2021-01-05
روسيا تكشف موقفها من زيادة تخصيب إيران لليورانيوم
21:30 | 2021-01-05
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاع الصلب الإيراني
20:30 | 2021-01-05
قادة الخليج يحافظون على قواعد التباعد في الصورة التذكارية للقمة
20:00 | 2021-01-05
وفاة طفلة بعد تناولها سمكا ساما في سوريا .. ووزارة الزراعة تحذر
فيديو
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
05/01/2021 23:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
05/01/2021 23:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
18:00 | 2021-01-04
05/01/2021 23:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact