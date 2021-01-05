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بعد حادثة المطار.. غريفيث يزور الرياض وعدن!

Lebanon 24
05-01-2021 | 15:00
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أعلنت الأمم المتحدة أنّ مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيزور قريباً مدينة عدن والعاصمة السعودية الرياض، على خلفية حادثة قصف مطار عدن الأسبوع الماضي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في اليمن في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، أنّ غريفيث سيتوجه إلى الرياض في غضون الأيام القليلة القادمة للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين السعوديين.

ثم سينتقل المبعوث الأممي إلى عدن للقاء رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وأعضاء الحكومة الجديدة المعترف بها دولياً.

وأشارت البعثة إلى أنّ الزيارة تأتي في ظل تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الجنوب والشمال وحادثة تعرضها لدى وصولها العاصمة الموقتة في 30 كانون الأول لهجوم صاروخي خلف 25 قتيلاً على الأقل وأكثر من 110 جرحى.

وحملت الحكومة جماعة "الحوثيين" المسؤولية عن الهجوم، فيما رفضت الجماعة هذه الاتهامات.
المصدر: روسيا اليوم
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