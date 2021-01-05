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عربي-دولي
بلد عربي آخر يسجل أول إصابة بفيروس كورونا "المتحور"
Lebanon 24
05-01-2021
|
16:20
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بعدما أثار القلق في عشرات الدول حول العالم، سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المتحور في سلطنة عمان، الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية للفيروس، التي رصدت لأول مرة في بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى نحو 40 دولة أخرى من بينها بلدان عربية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس كورونا في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة.
وأضافت: "ظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات كورونا التي أجريت للمصاب قبل وصوله وعند وصوله إلى السلطنة سلبية".
وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب، وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلي، حسب الوزارة.
وأهابت وزارة الصحة العمانية بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بقرارات اللجنة العليا بتجنب السفر خارج السلطنة إلا في حالات الضرورة القصوى، خاصة مع توسع انتشار الطفرة الجينية لكورونا في العديد من دول العالم.
كما أكدت الوزارة على أهمية تلقي التطعيم الخاص بكورونا للفئات المستهدفة، والالتزام بالتباعد الجسدي وإجراءات العزل الصحي واتباع الإرشادات الوقائية لمكافحة العدوى.
المصدر: سكاي نيوز
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