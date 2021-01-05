عربي-دولي

وفاة طفلة بعد تناولها سمكا ساما في سوريا .. ووزارة الزراعة تحذر

Lebanon 24
05-01-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-781314-637454687919164855.jpg
Doc-P-781314-637454687919164855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت وزارة الزراعة السورية من بيع وتناول نوع سام من السمك، بعدما توفيت طفلة في مدينة اللاذقية إثر تناول هذا النوع من السمك، في حادثة هي الثانية بعد وفاة رجل في مدينة طرطوس أمس.

وأكد مصدر طبي من محافظة اللاذقية لـ RT أن الطفلة توفيت بعد تناولها سمكة تعرف باسم "النفيخة" أو (البالون) وهي من النوع السام الذي ما زال هناك من يتناوله، وقال إن حالة التسمم أصابت جميع أفراد عائلة الطفلة السبعة، إلا أن حالتهم تحسنت، بينما توفت الطفلة، وأضاف أن الحادثة ليست الأولى إذ توفى رجل في مدينة طرطوس أمس بعد تناوله سمكة من ذلك النوع، كما شهدت اللاذقية سابقا أكثر من حالة تسمم ناجمة عن تناول تلك السمكة.

وقد طلبت وزارة الزراعة السورية من بائعي الأسماك عدم بيع ذلك النوع من السمك في محالهم، "تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، ونشرت الوزارة نداء إلى الأهالي وجهته "الهيئة العامة للثروة السمكية" وأهابت فيه بالامتناع عن شراء وتناول سمكة النفيخة وذلك "درءا لمخاطر التعرض للتسمم كونها تحتوي مادة سامة في جسمها".

كذلك أهابت بالصيادين أن يقوموا بإتلاف ذلك النوع من السمك وعدم إعادته حيا إلى المياه عند ظهوره في حصيلة الصيد.

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:52 | 2021-01-05
23:30 | 2021-01-05
23:00 | 2021-01-05
22:30 | 2021-01-05
22:00 | 2021-01-05
21:30 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website