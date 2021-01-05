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عربي-دولي
بعد قمة العلا... أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017
Lebanon 24
05-01-2021
|
22:30
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وصل وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، على رأس وفد بطائرة خاصة من بلاده إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 سنوات.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن وكالة الأنباء الألمانية قولها، إن الزيارة تستغرق ساعات عدة، مشيرة إلى أنه العمادي أول مسؤول وطائرته هي أول رحلة تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية، منذ أزمة حزيران عام 2017.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، قولها إن الوزير سيشارك في افتتاح أحد الفنادق القطرية على كورنيش النيل، بعد تعطل افتتاحه 6 سنوات، قبل أن يعود مساء اليوم في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى الدوحة.
وتبلغ استثمارات المشروع (فندق سانت ريجيس) المملوك لشركة الديار القطرية، أكثر من 1.3 مليار دولار، ويقام على مساحة 9360 مترا مربعا.
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