عربي-دولي

بعد قمة العلا... أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

Lebanon 24
05-01-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-781321-637454702903489007.jpg
Doc-P-781321-637454702903489007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، على رأس وفد بطائرة خاصة من بلاده إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 سنوات.

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن وكالة الأنباء الألمانية قولها، إن الزيارة تستغرق ساعات عدة، مشيرة إلى أنه العمادي أول مسؤول وطائرته هي أول رحلة تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية، منذ أزمة حزيران عام 2017.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، قولها إن الوزير سيشارك في افتتاح أحد الفنادق القطرية على كورنيش النيل، بعد تعطل افتتاحه 6 سنوات، قبل أن يعود مساء اليوم في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى الدوحة.

وتبلغ استثمارات المشروع (فندق سانت ريجيس) المملوك لشركة الديار القطرية، أكثر من 1.3 مليار دولار، ويقام على مساحة 9360 مترا مربعا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:52 | 2021-01-05
23:30 | 2021-01-05
23:00 | 2021-01-05
22:00 | 2021-01-05
21:30 | 2021-01-05
20:30 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website