يوم تنصيب بايدن.. تقارير: ترامب قد لا يشارك وتكهنات حول وجهته





وذكرت صحيفة "صنداي بوست" الأسكتلندية، أنه تم إخبار المسؤولين في مطار بريستويك في غلاسكو بتوقع وصول طائرة عسكرية أميركية من طراز بوينغ 757 يستخدمها ترامب أحيانا، في 19 كانون الثاني، مما يشير إلى أن الرئيس سيقضي بعض الوقت في منتجع الجولف في تيرنبيري بدلا من حضور حفل تنصيب بايدن. فيما لم يؤكد البيت الأبيض بعد خطط ترامب ليوم التنصيب. تقول تقارير إنه من غير المرجح أن يكون الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حاضرا في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، يوم الـ 20 من كانون الثاني، وتشير إلى نية ترامب السفر إلى أسكتلندا حيث سيزرو أحد نوادي الغولف التي يملكها.وذكرت صحيفة "صنداي بوست" الأسكتلندية، أنه تم إخبار المسؤولين في مطار بريستويك في غلاسكو بتوقع وصول طائرة عسكرية أميركية من طراز بوينغ 757 يستخدمها ترامب أحيانا، في 19 كانون الثاني، مما يشير إلى أن الرئيس سيقضي بعض الوقت في منتجع الجولف في تيرنبيري بدلا من حضور حفل تنصيب بايدن. فيما لم يؤكد البيت الأبيض بعد خطط ترامب ليوم التنصيب.

أسكتلندا.. غلاق ومنع السفر

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، الثلاثاء، إن الإغلاق الساري في المقاطعة البريطانية، حيث يملك ترامب ملعبين للغولف، سيمنعه من زيارتها.



وجاءت تصريحات ستورجن بعد المعلومات التي وردت في تقرير صحيفة صنداي بوست الأسكتلندية.



وبحسب موقع "أكسيوس" فإن ترامب كان يفكر في خطة للطيران في طائرة الرئاسة إلى فلوريدا، ثم يلقي كلمة أمام مؤيديه في تجمع حاشد يقام في نفس وقت تنصيب بايدن.



كما ذكر موقع NBC News أن ترامب درس إعلان ترشيحه لانتخابات 2024 في نفس يوم تنصيب بايدن. وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، الثلاثاء، إن الإغلاق الساري في المقاطعة البريطانية، حيث يملك ترامب ملعبين للغولف، سيمنعه من زيارتها.وجاءت تصريحات ستورجن بعد المعلومات التي وردت في تقرير صحيفة صنداي بوست الأسكتلندية.وبحسب موقع "أكسيوس" فإن ترامب كان يفكر في خطة للطيران في طائرة الرئاسة إلى فلوريدا، ثم يلقي كلمة أمام مؤيديه في تجمع حاشد يقام في نفس وقت تنصيب بايدن.كما ذكر موقع NBC News أن ترامب درس إعلان ترشيحه لانتخابات 2024 في نفس يوم تنصيب بايدن.

وفي اتصال أجرته فرانس برس، أكد مطار بريستويك عبر متحدث باسمه "عدم انتظار زيارة يقوم بها دونالد ترامب في كانون الثاني".



وتحدثت الصحيفة عن نشاط مكثف في هذا المطار للطائرات العسكرية الأميركية، التي قيل إنها قامت بمهمة استطلاعية في منتجع ترامب تورنبيري.



وعندما سُئلت عن الأمر خلال مؤتمر صحفي، قالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية: "ليست لدي فكرة عن خطط سفر دونالد ترامب"، عدا عن أنها تأمل "أن يكون مشروعه في المستقبل القريب هو مغادرة البيت الأبيض".



وأضافت قولها: "لكن في الوقت الحالي لا نسمح للناس بالمجيء إلى اسكتلندا، باستثناء الزيارات الضرورية".



وأوضحت أن "هذا ينطبق عليه (ترامب) كما ينطبق على أي شخص آخر... والمجيء للعب الغولف هو سبب لا أعتبره ضروريا".



ولم يجب منتجع تورنبيري للغولف حتى الآن على أسئلة الصحافة لتأكيد أو نفي زيارة الرئيس ترامب.

ومع أكثر من 75 ألف وفاة، تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء كوفيد-19.



وقد ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع انتشار نسخة متحورة من الفيروس أشد تسببا للعدوى.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، لموقع Business Insider إن "الصحيفة الأسكتلندية التي نقلت عن مصادر مجهولة، ليس لديها أي معلومة عن ما يفكر به الرئيس أو لا يفكر فيه، مضيفا: "عندما يعلن الرئيس خططه ليوم 20 كانون الثاني سيعلمكم بذلك".



ولا يزال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رافضا للاعتراف بشكل علني بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أقيمت في الثالث من تشرين الثاني الماضي.

وتقدم ترامب وحلفاؤه بمجموعة من القضايا في محاكم مختلفة في عدة ولايات أميركية، في محاولة لقلب نتائج الانتخابات، إلا أن معظمها قوبل بالرفض والتجاهل.



وأعلن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، عزمهم تقديم اعتراضات على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الجلسة المشتركة للكونغرس المقررة يوم الأربعاء والمخصصة للمصادقة على النتائج.