بيانٌ لـ "الخارجية القطرية" عن قمة العلا

اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن قمة العلا الخليجية جاءت تغليبا للمصلحة العليا وتعزيزا لأواصر التآخي، وترسيخا لحسن الجوار والاحترام المتبادل.وقالت الوزارة في بيان لها: "ترحب دولة قطر ببيان "العلا" الذي أعلن على هامش اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء".وأضافت: "يأتي اللقاء في هذه اللحظة الحاسمة امتدادا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، مرسخا لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل".