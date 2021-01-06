رسالة صوتية "مفزعة" تهدد بضرب الكونغرس الأميركي .. والهدف "الانتقام لسليماني"!

كشفت شبكة "سي بي إس" الأميركية، اليوم الأربعاء، أن رسالة صوتية "مفزعة" مصممة إلكترونيًا تلقتها أبراج مراقبة في عدد من المطارات في مدينة نيويورك وضواحيها.

والرسالة مفادها بأن "طائرة مدنية سوف تصطدم بمبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء (مع انعقاد جلسة الكونغرس) وذلك للانتقام من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني".

وأضافت "سي بي إس" أنه جرى إبلاغ قادة البنتاغون والأجهزة الأمنية بهذا الحادث.

وذكرت شبكة الأميركية أن التسجيل الصوتي مصمم ومهندس إلكترونيًا ولا يقف وراءه أيُّ مشتبه فيه، فيما تجري السلطات تحقيقات واسعة.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فإن التسجيل لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

وجلسة الأربعاء المنتظرة في الكونغرس ستلتئم بهدف تأكيد مصادقة المجمع الانتخابي التي تمت في الرابع عشر من كانون الأول الماضي على فوز بايدن بـ306 من أصوات كبار الناخبين، مقابل 232 صوتا لترامب.

وفي وقت سابق، وجّه الحرس الثوري الإيراني تهديدا جديدا إلى الولايات المتحدة، قبيل الذكرى الأولى للضربة الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني في العراق.

وقال إسماعيل قاآني، خليفة سليماني في منصبه، إن مقتل العسكري الأبرز في إيران في هجوم أميركي "لن يثني طهران عن المقاومة"، في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب ذكرى الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة.

وأضاف "لعله (الحدث) يبرز أفرادا يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم".

يذكر أن الولايات المتحدة قتلت سليماني في الثالث من كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد، وكانت واشنطن اتهمته قبلها بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أميركية بالمنطقة.