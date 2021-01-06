عربي-دولي

رسالة صوتية "مفزعة" تهدد بضرب الكونغرس الأميركي .. والهدف "الانتقام لسليماني"!

Lebanon 24
06-01-2021 | 06:10
A-
A+
Doc-P-781405-637455103358164141.jpg
Doc-P-781405-637455103358164141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت شبكة "سي بي إس" الأميركية، اليوم الأربعاء، أن رسالة صوتية "مفزعة" مصممة إلكترونيًا تلقتها أبراج مراقبة في عدد من المطارات في مدينة نيويورك وضواحيها.

 

والرسالة مفادها بأن "طائرة مدنية سوف تصطدم بمبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء (مع انعقاد جلسة الكونغرس) وذلك للانتقام من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني".

 

وأضافت "سي بي إس" أنه جرى إبلاغ قادة البنتاغون والأجهزة الأمنية بهذا الحادث.

 

وذكرت شبكة الأميركية أن التسجيل الصوتي مصمم ومهندس إلكترونيًا ولا يقف وراءه أيُّ مشتبه فيه، فيما تجري السلطات تحقيقات واسعة.

 

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فإن التسجيل لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

 

وجلسة الأربعاء المنتظرة في الكونغرس ستلتئم بهدف تأكيد مصادقة المجمع الانتخابي التي تمت في الرابع عشر من كانون الأول الماضي على فوز بايدن بـ306 من أصوات كبار الناخبين، مقابل 232 صوتا لترامب.

 

وفي وقت سابق، وجّه الحرس الثوري الإيراني تهديدا جديدا إلى الولايات المتحدة، قبيل الذكرى الأولى للضربة الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني في العراق.

 

وقال إسماعيل قاآني، خليفة سليماني في منصبه، إن مقتل العسكري الأبرز في إيران في هجوم أميركي "لن يثني طهران عن المقاومة"، في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب ذكرى الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة.

 

وأضاف "لعله (الحدث) يبرز أفرادا يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم".

 

يذكر أن الولايات المتحدة قتلت سليماني في الثالث من كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد، وكانت واشنطن اتهمته قبلها بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أميركية بالمنطقة.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2021-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-01-06
09:30 | 2021-01-06
09:00 | 2021-01-06
08:00 | 2021-01-06
07:00 | 2021-01-06
23:52 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website