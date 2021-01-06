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سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)

Lebanon 24
06-01-2021 | 08:00
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حظيت الكمامة التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، في القمة الخليجية الـ41 بالعلا، بضجة على "تويتر"، وسط تساؤلات عن مواصفاتها وسعرها.

وأظهرت بيانات أحد المتاجر الإلكترونية، أن كمامة ولي العهد تُصنع في كوريا الجنوبية، ويصل وزنها إلى 5 غرامات، وبها مرشح الألياف النانوية والمكون من 3 طبقات، ما يؤمن حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.
وتتميز الكمامة بالتصميم ثلاثي الأبعاد الذي يمنع استنشاق الغبار الناعم بكفاءة. كما تتميز الكمامة بالثبات العالي عند ارتدائها، أما السعر فيصل إلى 28 دولارًا (105 ريالات).
المصدر: وكالات
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