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لقاح إيطالي قريبا في الأسواق

Lebanon 24
06-01-2021 | 10:00
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تضع الشركة السويسرية ReiThera التي تعمل في إيطاليا منذ سنوات طويلة وتتعاون مع المختبرات الإيطالية، قريبا في السوق لقاحا مضادا لكوفيد 19.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية الخبر أمس، بعد أن أثبتت الشركة نجاح اللقاح واختبرته على 100 شخص، وهو كما أشارت الصحف الإيطالية صباح اليوم، يتخذ بحقنة واحدة من دون ضرورة حفظه تحت درجات مئوية متدنية كسائر اللقاحات، بل درجات عدة تحت الصفر.

وكتب صحيفة "لا ريبوبليكا" أن الشركة يمكنها أن تنتج خلال العام المقبل 100 مليون لقاح.

وأكد كبير أطباء القلب والشرايين فرنشيسكو بوتسار في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "اللقاح الإيطالي أصبح حقيقة ونجحت مراحله الأساسية على البشر".
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