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وزير الدفاع العراقي يحذر من اندلاع حرب أهلية

Lebanon 24
06-01-2021 | 11:00
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حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الأربعاء، من مغبة اندلاع حرب أهلية في البلاد، التي مزقتها الحروب في العقود الأخيرة.

 

وقال عناد في تصريحات صحفية إن استهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها داعيا القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولا.

 

وأضاف: "ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي"، لافتا إلى أن العمل جار لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ.

 

وتابع: "أن هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك، وأن الجيش العراقي يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش ونقصُ التدريب وضعف جهاز الاستخبارات".

المصدر: سكاي نيوز
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