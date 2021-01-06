سلالة كورونا الجديدة تجتاح بريطانيا.. والأرقام صادمة

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أرقاما صادمة، تكشف مدى تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أكثر من مليون شخص في إنكلترا ، مصاب حاليا بفيروس كورونا، وأكد مكتب الإحصاءات الوطني هذه الأرقام، مشيرا إلى أن شخصا من بين كل 50 شخص في البلاد، مصاب بالفيروس.

وترتفع النسبة إلى إصابة شخص من بين كل 30 شخص في العاصمة لندن، مما يعني أن أكثر من 3 بالمئة من سكان العاصمة مصابون بالفيروس حاليا، حسب ما أشار موقع "سكاي نيوز".

وتجاوز عدد المصابين باليوم الواحد في بريطانيا، حاجز الـ60 ألف مصاب، أمس الثلاثاء، حيث سجلت البلاد 60916 إصابة في 24 ساعة، تزامنا مع انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد.

وقال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي إن حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء إنكلترا "ترتفع بسرعة كبيرة، وبالطبع ما زلنا في منتصف الشتاء".

وقال في المؤتمر الصحفي إن أسرع زيادة في السلالة الجديدة لكورونا هي في شرق إنكلترا ولندن والجنوب الشرقي، لكنها "تنطلق الآن في مناطق أخرى أيضا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن عزلا عاما جديدا في إنجلترا، يوم الاثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.