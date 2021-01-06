قصف تركي مكثّف في الشمال السوري.. وخروج محطّة كهرباء عن الخدمة!

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، بأنّ القوات التركية والفصائل المتحالفة معها قصفت محطة كهرباء تل تمر شمال غربي محافظة الحسكة، ما أدّى إلى خروج المحطّة من الخدمة.

ونقلت "سانا" عن مدير عام كهرباء الحسكة، أنور عكلة، أنّ القوات التركية "اعتدت صباح اليوم بقذائف "الهاون" على محيط ناحية تل تمر حيث سقطت عدة قذائف في محطة كهرباء تل تمر 2 كلم شمالي تل تمر جانب مجمّع المباقر ما أدى إلى خروجها من الخدمة".

من جهته، أشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إلى استمرار عمليات القصف الصاروخي المكثّف على مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة، من قبل الفصائل الموالية لأنقرة، حيث توسعت رقعة القصف ليشمل قرى أم الكيف ودرارا والمحل وعبوش، بدون معلومات عن خسائر بشرية، كما سقطت قذيفة صاروخية بالقرب من القاعدة الروسية في منطقة "المباقر"، لتقوم مروحيات روسية بالتحليق في أجواء القاعدة، فيما تشهد المنطقة أيضاً استهدافات متبادلة بين "قسد" والفصائل بالرشاشات الثقيلة.

ورصد "المرصد السوري"، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه الفصائل الموالية لأنقرة على قرية درارا وأم الكيف الواقعة بريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة، وذلك منذ فجر اليوم، الأمر الذي أدى لنزوح أهالي المنطقة خوفاً من التصعيد، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل قصفت "قوات سوريا الديمقراطية" مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة هناك.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، اليوم الأربعاء، "تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا".

وقالت الوزارة في بيان، إنّ "جنودنا البواسل أحبطوا هجوماً ومحاولة تسلل أخرى في "نبع السلام"، وتم تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" قبيل تحقيق هدفهم"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.