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عربي-دولي
"نحن في سباق لمنع العدوى".. بيان جديد لمنظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
06-01-2021
|
15:15
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيوس، الأربعاء، إن العالم في سباق لمنع العدوى وتقليل الحالات وحماية النظم الصحية والحياة الآمنة أثناء طرح لقاحات عالية الفعالية وآمنة للسكان المعرضين لمخاطر عالية، مشيرا إلى أن عبء الحالات مرتفع للغاية في العديد من البلدان لدرجة أن المستشفيات ووحدات العناية المركزة تمتلئ إلى مستويات خطيرة.
وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان، أنه لا يزال الوباء يمثل أزمة صحية عامة كبرى، مضيفاً: "نحن في سباق لإنقاذ الأرواح وسبل العيش وإنهاء هذا الوباء، ومع ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية لا تكافح الوباء فقط، بل إننا نحارب العديد من تفشي الأمراض في جميع أنحاء العالم، ونلتقط ونحلل مئات الإشارات المحتملة كل أسبوع. ويتجاوز عملنا حالات الطوارئ، نعمل على تحسين صحة الإنسان بجميع جوانبها منذ الولادة وحتى الشيخوخة".
وأضاف: "تعمل منظمة الصحة العالمية ليل نهار لتسريع العلم وتقديم حلول للتحديات على أرض الواقع وبناء التضامن العالمي، هذا مهم للتصدي للوباء كما هو مهم لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية مرة أخرى، من منع الأمهات وأطفالهن من الموت أثناء الولادة، إلى معالجة حالات الطوارئ الصامتة مثل مقاومة مضادات الميكروبات والصحة العقلية، إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا، والأمراض المدارية المهملة وفحصها ومكافحتها.
وأضاف: "نحتاج في النهاية إلى الاستثمار في التأهب والمراقبة لوقف الجائحة، وضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة.في العام المقبل، سيواصل العلماء وخبراء الصحة العامة من داخل وخارج منظمة الصحة العالمية العمل معنا لطرح الحلول حتى نتمكن من إعادة بناء أنظمة صحية أقوى".
وقال: "لكسر سلاسل الانتقال، يجب علينا تحديد المصابين والعثور عليهم، وتوفير الرعاية التي يحتاجونها ومساعدتهم حقًا على عزلهم بأمان"، مؤكدا: "نحن في سباق لمنع العدوى وتقليل الحالات وحماية النظم الصحية وإنقاذ الأرواح أثناء طرح لقاحات عالية الفعالية وآمنة للسكان المعرضين لمخاطر عالية. ولكن إذا عملنا معًا، يمكننا التغلب على الفيروس مع الحد أيضًا من فرصة تحور الفيروس بشكل أكبر وتهديد الأدوات الصحية المتوفرة لدينا حاليًا"،
وعن اللقاحات، قال: "في الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة الصحة العالمية أول قائمة لاستخدامات الطوارئ للقاح فايزر - بيونتك، والأمس، كان من المشجع أيضًا أن نرى بدء طرح لقاح استرازينيكا في بعض الدول".
المصدر: العربية
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