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ترامب يكشف في تغريدة "ما يريده" من بنس للاحتفاظ بالرئاسة

Lebanon 24
06-01-2021 | 17:30
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها الأربعاء على حسابه الرسمي في تويتر، "ما يريده" من نائبه، مايك بنس.

وقال ترامب: "على مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز.. افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

وفي تغريدة ثانية، أضاف: "الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات.. الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".

وزاد ترامب، خلال الساعات الماضية، ضغوطه على بنس، لبذل جهود لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع الكونغرس المقرر، الأربعاء، وإبقائهما في منصبيهما لمدة 4 سنوات أخرى.

وأعرب ترامب خلال تجمع انتخابي لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا، الاثنين، عن أمله في أن يقوم بنس بـ"شيء ما" لصالح حملة الرئيس الانتخابية.

وأتبع ذلك، ظهر الثلاثاء، بالقول في تغريدة على تويتر، إن "نائب الرئيس مخول برفض أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية، الذين تم اختيارهم بالاحتيال".

لكن دور بنس في المصادقة الرسمية على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، في الاجتماع المشترك لمجلسي الكونغرس، رمزي، وهو الإشراف على فرز أصوات الهيئة الانتخابية، التي تم تقديمها من قبل الولايات.
المصدر: سكاي نيوز
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