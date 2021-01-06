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القضاء البريطاني يرفض الإفراج بكفالة عن جوليان أسانج

Lebanon 24
06-01-2021 | 21:30
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قرر القضاء البريطاني إبقاء مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قيد الاعتقال إلى حين النظر في الاستئناف الذي قدمته الولايات المتحدة طعنا في قرار عدم تسليمه.

ورأت القاضية فانيسا باريتسر أن هناك "أسبابا جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه في حال إطلاق سراح أسانج اليوم، فلن يمثل أمام المحكمة لمواجهة آلية الاستئناف، وهذه القضية لم يتم حسمها بعد ونتيجة هذا الطعن غير معروفة حتى الآن". وتقول وزارة العدل الأميركية إنها ستواصل السعي لتسلم أسانج.

وتمكن أسانج من إيقاف عملية تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة 18 اتهاما بانتهاك قانون التجسس، والتآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية. وطلب بعد ذلك الإفراج عنه بكفالة.

ويوم الاثنين الفائت، رفضت القاضية فانيسا باريتسر تسليمه إلى الولايات المتحدة مشيرة إلى احتمال انتحاره.

 ويقبع أسانج حاليا في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، واعتقل في أبريل 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ إليها بعد انتهاك شروط كفالته.

ونشر أسانج منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدة 175 عاما.

وبعد رفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس رحبت ستيلا موريس محامية أسانج التي أصبحت شريكته يوم الإثنين الماضي بالقرار الذي يمثل "انتصارا" معتبرة أنه "خطوة أولى نحو العدالة".

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