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عربي-دولي
برسالة للكونغرس.. بنس يرد على مناشدة ترامب له برفض فوز بايدن
Lebanon 24
06-01-2021
|
22:00
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قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الأربعاء، إنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية مبرراً ذلك بـ"قيود" يفرضها الدستور.
وعرض بنس حججه هذا في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.
وذكر بنس في رسالته أن "الدستور لا يمنحني السلطة لتحديد أي من أصوات المجمع الانتخابي يجب أن تحتسب أو ترفض".
وجدد ترامب الأربعاء الضغوط على نائبه بنس الذي يقع على عاتقه إعلان جو بايدن فائزا في الرئاسة الأميركية.
وقال ترامب أمام أنصاره: "في حال قام مايك بنس بالأمر الصحيح سنفوز بالانتخابات. وهو يملك الحق المطلق في ذلك. وإن لم يفعل سيكون ذلك يوما مؤسفا لبلادنا".
وترأس بنس الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ التي عقدت، الأربعاء، ومقرر أن تشهد المصادقة على تصويت الناخبين الكبار في الانتخابات الرئاسية.
وينص الدستور الأميركي على أن دور نائب الرئيس يقتصر على "فتح" الشهادات المرسلة من كل من الولايات الأميركية الخمسين لنقل أصوات الناخبين الكبار فيها. ويمكن فقط لأعضاء الكونغرس الاحتجاج على نتائج بضع الولايات.
وبالفعل بمجرد بدأ الجلسة اعترض نواب عن ولاية اريزونا على النتائج، مما يعني أن الجلسة ستتأخر لنحو ساعتين من أجل مناقشة الاعتراض ومن ثم العودة للانعقاد.
وعادة تكون المصادقة في الكونغرس شكلية، لكن هذه الجلسة يتوقع أن تكون صاخبة هذا العام، بعدما تعهد بعض حلفاء ترامب في مجلسي النواب والشيوخ الاعتراض على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة، في خطوة قد تؤخّر عملية المصادقة على فوز بايدن لكنّها لن توقفها.
المصدر: الحرة
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