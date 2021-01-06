مناشدة من ترامب لأنصاره بعد اقتحام الكابيتول





وقال ترامب في تغريدة قبل قليل: "أطلب من الجميع في مبنى الكابيتول أن يظلوا سلميين. لا للعنف، تذكروا، نحن حزب تطبيق النظام.. نحترم القانون، والنساء والرجال الذين يرتدون اللون الأزرق" في إشارة منه إلى عناصر حفظ الأمن.



وختم ترامب تغريدته بعبارة "شكرا لكم!". دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن إلى الحفاظ على "السلمية" والابتعاد عن العنف.وقال ترامب في تغريدة قبل قليل: "أطلب من الجميع في مبنى الكابيتول أن يظلوا سلميين. لا للعنف، تذكروا، نحن حزب تطبيق النظام.. نحترم القانون، والنساء والرجال الذين يرتدون اللون الأزرق" في إشارة منه إلى عناصر حفظ الأمن.وختم ترامب تغريدته بعبارة "شكرا لكم!".

وكان ترامب دعا قبل ذلك إلى احتجاجات "سلمية" بعدما اقتحم مؤيدون له مبنى الكابيتول إثر تظاهرة حث خلالها الكونغرس على رفض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.



وكتب ترامب في تغريدة: "الرجاء دعم شرطة الكابيتول وقوى إنفاذ القانون" بعد أكثر من ساعة على اختراق المحتجين للطوق الأمني حول مقر الكونغرس. وتوجه ترامب لأنصاره "ابقوا مسالمين".





وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة". وأضاف "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".



وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.



ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.



وتم اغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين انصار الرئيس دونالد ترامب والشرطة. وقال نائب أميركي إن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحامه الأربعاء.وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة". وأضاف "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.وتم اغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين انصار الرئيس دونالد ترامب والشرطة.

ووقعت الاشتباكات بالخارج في الموقع المقرر ان يجري فيه تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بعد أسبوعين فقط.



وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب. وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين اطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد. وهتف البعض وسط الحشد "خونة".



وقالت الشرطة ان طردا مشبوها وجد أيضا في المنطقة.