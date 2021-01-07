عربي-دولي

مخطط حرب مدمرة في الشرق الأوسط والخليج.. رسالة أحمدي نجاد تكشف الكثير

Lebanon 24
07-01-2021 | 09:00
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قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في رسالة وجهها إلى الرئيس حسن روحاني، إن التطورات حول العالم تشير إلى أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج.

وقال في الرسالة: "يستدل من كل التطورات والمواقف والأخبار التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام حول العالم أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج".

وأضاف: "يتعين على جميع المسؤولين منع اندلاع الحرب باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة، وأتوقع منكم، بصفتكم رئيس الجمهورية الإسلامية، بذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه، لمنع اندلاع الحرب".

وختم أحمدي نجاد رسالته مؤكدا أنه "مما لا شك فيه أن دول المنطقة ستكون ممتنة للمسؤولين الذين بذكائهم وشعورهم بالمسؤولية سيمنعون الضرر المادي والروحي الذي يمكن أن يحصل بسبب الحروب".

وأحمدي نجاد هو الرئيس السادس للجمهورية الإسلامية في إيران، وشغل المنصب من آب 2005 ولغاية العام 2013.
المصدر: وكالات
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