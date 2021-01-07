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عربي-دولي
حين قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991.. فيديو يُنشر للمرة الأولى
Lebanon 24
07-01-2021
|
07:30
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كشف جيش الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا عن صور وفيديوهات لأول مرة، لإطلاق الجيش العراقي الصواريخ على الاحتلال في الذكرى الـ30 لهذا الحدث.
وأظهرت المواد المنشورة حالة الهلع والرعب التي تسببت بها سقوط الصواريخ العراقية على المدن الإسرائيلية حينها.
يذكر أن العراق أطلق عدة صواريخ باتجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، فيما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلية عددا من تلك الصواريخ وسقط بعضها على المباني والعمارات، لتثبت فشل منظومة الدفاع الأميركية "باتريوت" في اعتراض الصواريخ العراقية.
وأطلقت القوات العراقية 39 صاروخا بالستيا سوفيتية الصنع عدلتها الصناعات العراقية لزيادة مداها، حيث طالت تل أبيب وميناء حيفا والنقب، ما أسفر عن مقتل 74 شخصا، ووقوع 230 جريحا، ودمار نحو 7440 شقة سكنية، وأضرار كبيرة في البنى التحتية.
المصدر:
روسيا اليوم
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