عربي-دولي

حين قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991.. فيديو يُنشر للمرة الأولى

Lebanon 24
07-01-2021 | 07:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف جيش الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا عن صور وفيديوهات لأول مرة، لإطلاق الجيش العراقي الصواريخ على الاحتلال في الذكرى الـ30 لهذا الحدث.

وأظهرت المواد المنشورة حالة الهلع والرعب التي تسببت بها سقوط الصواريخ العراقية على المدن الإسرائيلية حينها.

يذكر أن العراق أطلق عدة صواريخ باتجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، فيما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلية عددا من تلك الصواريخ وسقط بعضها على المباني والعمارات، لتثبت فشل منظومة الدفاع الأميركية "باتريوت" في اعتراض الصواريخ العراقية.

وأطلقت القوات العراقية 39 صاروخا بالستيا سوفيتية الصنع عدلتها الصناعات العراقية لزيادة مداها، حيث طالت تل أبيب وميناء حيفا والنقب، ما أسفر عن مقتل 74 شخصا، ووقوع 230 جريحا، ودمار نحو 7440 شقة سكنية، وأضرار كبيرة في البنى التحتية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-01-07
10:00 | 2021-01-07
09:30 | 2021-01-07
09:00 | 2021-01-07
08:30 | 2021-01-07
08:00 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website