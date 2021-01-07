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عربي-دولي
مئوية الجيش العراقي.. هكذا أحيت رغد صدام حسين الحدث (فيديو)
Lebanon 24
07-01-2021
|
06:58
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أحيت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، والدها الراحل والجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في السادس من كانون الثاني 1921.
وقالت في تسجيل صوتي: "يطوي جيشنا العراقي الباسل، جيش البطولات على طول الوطن العربي اليوم، قرنا كاملا من عمر المجد والبطولة".
وأضافت: "ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين".
وتابعت: "عندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، وعندها يتحول إلى كرة تتقاذفها الأيدي القذرة".
وختمت: "تحية لشهداء الجيش العراقي الباسل، تحية للقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، تحية للشعب العراقي الذي تحمل الكثير".
المصدر:
وكالات
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