متظاهرون أنزلوا علم أميركا من فوق مقر الكونغرس (فيديو)

أقدم متظاهرون من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء على تسلق مبنى الكونغرس وإنزال العلم الأميركي من فوق المبنى.

متظاهرون ينزلون العلم الأميركي من فوق مقر الكونغرس



— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 6, 2021

واقتحم مئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات، وليجبروا الكونغرس على تأجيل جلسة للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، مؤقتا.

وأشهرت الشرطة الأسلحة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وهي تقوم بإجلاء المشرعين من المبنى وكافحت على مدى أكثر من ثلاث ساعات لإخلاء المبنى من أنصار ترمب الذين اقتحموا القاعات في مشاهد فوضوية صادمة.

وأسقط المحتجون الحواجز واشتبكوا مع الشرطة، مع تدفق الآلاف على ساحات الكونغرس.