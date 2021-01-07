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ضربات إسرائيلية جنوب دمشق.. نُفِّذت بعد زيارة ضباط من الحرس الثوري

Lebanon 24
07-01-2021 | 07:41
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي استهدفت، ليل الأربعاء الخميس، مواقع عسكرية لـ"قوات النظام والميليشيات الإيرانية" أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان المرصد قال في وقت سابق إن ضربات إسرائيلية جوية استهدفت عدة مواقع جنوب العاصمة دمشق، وذلك "بعد أقل من 48 ساعة لزيارة ضباط من الحرس الثوري (الإيراني) للمنطقة".

وذكر في تقرير اللاحق أن انفجارات طالت "كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي يتواجد بها ميليشيات إيرانية و"حزب الله" اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى"، على حدّ تعبيره. 

وأضاف أن "الضربات الإسرائيلية" استهدفت "تجمعات عسكرية في محيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية، حيث تنتشر مواقع عسكرية تابع للميليشيات الإيرانية والموالية لها".

وذكر أن "المضادات الأرضية التابعة للنظام المتمركزة في جبل المانع واللواء91" حاولت التصدي للطائرات، وهو ما كانت قد أكدته سابقا وكالة الأنباء السورية "سانا".

وحسب المرصد، فإن الضربات تأتي "بعد أقل من 48 ساعة من زيارة قادة من الحرس الثوري الإيراني" إلى غوطة دمشق الشرقية.

أوضح أن الوفد جال في "مطار "مرج السلطان" للحوامات وكتيبة "الدفاع الجوي" بمنطقة الافتريس، وكتيبة إنشاءات المطار العسكرية في منطقة بيت نايم" و"مقرات ومراكز عسكرية في الكسوة ومحيطها وجبل المانع، وذلك لأسباب غير معروفة".

المصدر: الحرة
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